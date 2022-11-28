Помощь Украинцам

Табличка с именем премьер-министра Литвы на Аллее смелости и инициатива «Зерно из Украины»

Автор RADIO•R
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В Киеве на Аллее смелости открыта табличка с именем премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Отмечается, что эту табличку создали в благодарность за помощь, которую Литва предоставила Украине.

На Аллее смелости в Киеве открывают таблички с именами людей, которые активно поддерживают Украину. В основном это главы разных стран мира.

Табличка с именем премьер-министра Литвы на Аллее смелости и инициатива «Зерно из Украины»

Табличка с именем премьер-министра Литвы на Аллее смелости и инициатива «Зерно из Украины». Фото — www.president.gov.ua

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский объявил о международной инициативе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.

Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Суть программы «Зерно из Украины» состоит в том, что страны-участницы проекта — их более 20 — покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода.

Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.

Табличка с именем премьер-министра Литвы на Аллее смелости и инициатива «Зерно из Украины»

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