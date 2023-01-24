Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Третий месяц в Литве наблюдается тенденция, когда в страну массово везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, а часто группами лиц, которым, возможно, раздают их при въезде, сообщает таможенная служба Литвы.

Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси.

Таможенники подозревают, что таким образом деньги могут попытаться реализовать нелегально, поэтому литовская сторона усилила контроль за наличными средствами на границе с Беларусью.

В случае сомнений в законности провоза гривен деньги задерживаются для выяснения их происхождения.

Согласно таможенным правилам Литвы, деньги декларировать не нужно в том случае, если общая сумма не превышает 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

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