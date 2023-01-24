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Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Автор RADIO•R
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Третий месяц в Литве наблюдается тенденция, когда в страну массово везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, а часто группами лиц, которым, возможно, раздают их при въезде, сообщает таможенная служба Литвы.

Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси.

Таможенники подозревают, что таким образом деньги могут попытаться реализовать нелегально, поэтому литовская сторона усилила контроль за наличными средствами на границе с Беларусью.

В случае сомнений в законности провоза гривен деньги задерживаются для выяснения их происхождения.

Согласно таможенным правилам Литвы, деньги декларировать не нужно в том случае, если общая сумма не превышает 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

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