Помощь Украинцам

Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев – 1808

Автор RADIO•R
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В Литве начала действовать горячая круглосуточная линия помощи для украинцев – 1808. Ранее этот номер использовали для предоставления консультаций и регистрации на анализы в связи с COVID-19. Теперь его будут использовать как номер для информационной поддержки украинских беженцев.

Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев &#8211; 1808

Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев – 1808

Операторы номера 1808 консультируют на украинском, английском и русском языках. Они предоставляют информацию о социальной защите, здравоохранении, центрах регистрации, возвращении домой и по другим важным вопросам.

А сегодня отмечается Всемирный день беженцев. По этому случаю в Вильнюсе у Белого моста пройдет торжественное мероприятие «Литва для Украины».

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Телефон круглосуточной линии помощи для украинцев &#8211; 1808

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