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Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Тэд Лассо (сериал, 3 сезон)

(комедия, драма, спорт) на Apple TV+ 15 марта

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Тед Лассо — самый обычный тренер студенческой футбольной команды из Канзаса. Теду улыбнулась удача: ему предложили переехать в Англию и стать наставником профессионального клуба. Однако футбол в этой стране заметно отличается от американского.

Money Shot: История Pornhub (фильм)

(документальный) на Netflix 15 марта 

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

История развития самой известной платформы развлечений для взрослых.

Тень и кость (сериал, 2 сезон)

(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix 16 марта 

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

В мире, разделенном на две части барьером вечной темноты, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат обнаруживает в себе невероятную силу, которая может объединить страну. Но против нее строят заговоры опасные силы. Бандиты, воры, убийцы и святые находятся в состоянии войны, и для выживания потребуется больше, чем магия.

Шум в голове (фильм)

(драма, детектив, триллер) на Netflix 17 марта 

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Переехав с семьей в дом своего детства, мужчина, расследующий аварию на местной фабрике, связанную с его отцом, раскрывает темные семейные тайны.

Как слониха упала с неба (фильм)

(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix 17 марта 

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Решительный юноша принимает вызов короля: выполнить три невозможных задания в обмен на волшебную слониху и возможность пойти за своей судьбой.

Экстраполяции (сериал)

(комедия, драма, детектив) на Apple TV+ 17 марта 

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Сборник историй о том, как глобальное изменение климата на нашей планете влияет на отношения между людьми и их работу. В ролях Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Эдвард Нортон, Мэрил Стрип и другие.

Достать до неба (сериал)

(боевик, приключения, криминал, триллер) на Netflix с 17 марта

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Когда умирает муж, Соле решает, что лучший способ позаботиться о сыне — стать криминальным авторитетом, даже если это означает стать врагом своего отца.

Агент Элвис (сериал)

(мультфильм, боевик, комедия) на Netflix с 17 марта

Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Элвис меняет концертный костюм на реактивный ранец: теперь он государственный шпион, призванный защитить страну от враждебных сил. 

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