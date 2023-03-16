Третий сезон «Тед Лассо», документальный фильм «Money Shot: история Pornhub» и другие главные премьеры недели

Тэд Лассо (сериал, 3 сезон)
(комедия, драма, спорт) на Apple TV+ 15 марта
Тед Лассо — самый обычный тренер студенческой футбольной команды из Канзаса. Теду улыбнулась удача: ему предложили переехать в Англию и стать наставником профессионального клуба. Однако футбол в этой стране заметно отличается от американского.
Money Shot: История Pornhub (фильм)
(документальный) на Netflix 15 марта
История развития самой известной платформы развлечений для взрослых.
Тень и кость (сериал, 2 сезон)
(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix 16 марта
В мире, разделенном на две части барьером вечной темноты, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат обнаруживает в себе невероятную силу, которая может объединить страну. Но против нее строят заговоры опасные силы. Бандиты, воры, убийцы и святые находятся в состоянии войны, и для выживания потребуется больше, чем магия.
Шум в голове (фильм)
(драма, детектив, триллер) на Netflix 17 марта
Переехав с семьей в дом своего детства, мужчина, расследующий аварию на местной фабрике, связанную с его отцом, раскрывает темные семейные тайны.
Как слониха упала с неба (фильм)
(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix 17 марта
Решительный юноша принимает вызов короля: выполнить три невозможных задания в обмен на волшебную слониху и возможность пойти за своей судьбой.
Экстраполяции (сериал)
(комедия, драма, детектив) на Apple TV+ 17 марта
Сборник историй о том, как глобальное изменение климата на нашей планете влияет на отношения между людьми и их работу. В ролях Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Эдвард Нортон, Мэрил Стрип и другие.
Достать до неба (сериал)
(боевик, приключения, криминал, триллер) на Netflix с 17 марта
Когда умирает муж, Соле решает, что лучший способ позаботиться о сыне — стать криминальным авторитетом, даже если это означает стать врагом своего отца.
Агент Элвис (сериал)
(мультфильм, боевик, комедия) на Netflix с 17 марта
Элвис меняет концертный костюм на реактивный ранец: теперь он государственный шпион, призванный защитить страну от враждебных сил.