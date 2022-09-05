Что почитать

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

В эфир и на страницы RADIO•R с началом осени вернулась знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте. И самый первый ее совет — о том, какие три книги помогут хорошо начать осень.

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Росс Монтгомери. Десять вкусненьких учителей (худ. Сара Ворбёртон, пер. Евг. Перловой, Нигма, 2022) 5+

Веселая книга-считалка для тех, кто любит монстров и хороший юмор. Десять «усталых и наивных» учителей, опоздав на автобус, отправляются домой через Темный лес, не подозревая, что голодные монстры ждут их на ужин. Приготовьтесь читать по кругу эту озорную сказку в стихах. Вот, например, как ее читает автор:

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Светлана Дмитриева. Мама, мне пора в школу (Издательский Дом Мещерякова, 2022)

Книга для родителей от педагога-психолога о том, какие навыки помогут ребенку адаптироваться к школе и снизить стресс первого класса. В книге собрано десять навыков будущего первоклассника (например, ориентация в пространстве и времени, умение следовать простым инструкциям, искусство знакомства и другие). Эта та самая «соломка», которую полезно подстелить ребенку в предшкольной группе или в первом классе.

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Анна Старобинец. Лисьи броды (Рипол-Классик, 2022)

Приключенческий триллер с мистически-китайской экзотикой. На русско-маньчжурской границе, в поселке Лисьи Броды, в сентябре 1945 года бывший циркач, менталист и сбежавший зэк Максим Кронин ищет пропавшую жену. В этом же проклятом месте обитают китайские лисы-оборотни, служат советские офицеры, ставят эксперименты японские врачи-генетики, скрываются фанатики-старообрядцы и православный священник. Множество сюжетных линий сплетаются в страшно увлекательную сказку для взрослых.

Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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