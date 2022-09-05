Три книги для того, чтобы хорошо начать осень

В эфир и на страницы RADIO•R с началом осени вернулась знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте. И самый первый ее совет — о том, какие три книги помогут хорошо начать осень.

Росс Монтгомери. Десять вкусненьких учителей (худ. Сара Ворбёртон, пер. Евг. Перловой, Нигма, 2022) 5+

Веселая книга-считалка для тех, кто любит монстров и хороший юмор. Десять «усталых и наивных» учителей, опоздав на автобус, отправляются домой через Темный лес, не подозревая, что голодные монстры ждут их на ужин. Приготовьтесь читать по кругу эту озорную сказку в стихах. Вот, например, как ее читает автор:

Светлана Дмитриева. Мама, мне пора в школу (Издательский Дом Мещерякова, 2022)

Книга для родителей от педагога-психолога о том, какие навыки помогут ребенку адаптироваться к школе и снизить стресс первого класса. В книге собрано десять навыков будущего первоклассника (например, ориентация в пространстве и времени, умение следовать простым инструкциям, искусство знакомства и другие). Эта та самая «соломка», которую полезно подстелить ребенку в предшкольной группе или в первом классе.

Анна Старобинец. Лисьи броды (Рипол-Классик, 2022)

Приключенческий триллер с мистически-китайской экзотикой. На русско-маньчжурской границе, в поселке Лисьи Броды, в сентябре 1945 года бывший циркач, менталист и сбежавший зэк Максим Кронин ищет пропавшую жену. В этом же проклятом месте обитают китайские лисы-оборотни, служат советские офицеры, ставят эксперименты японские врачи-генетики, скрываются фанатики-старообрядцы и православный священник. Множество сюжетных линий сплетаются в страшно увлекательную сказку для взрослых.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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