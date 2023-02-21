Три книги на экране: не только прочитать, но и «посмотреть»

Сегодня знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте предлагает большим и маленьким читателям обратить внимание на книги, которые можно не только прочитать, но и «посмотреть». Две из них уже существуют в анимационном варианте, а одна вскоре только появятся на экране.

Рут Стайлс Ганнетт. Папин дракон

(Волчок, 2021) 5+

Сказочная повесть американской писательницы давно стала классикой на родине. От бродячего кота мальчик Элмер узнаёт о Диком острове, где звери держат в плену маленького дракона в желто-синюю полоску, заставляя его служить на переправе через реку. Собрав самые необходимые вещи, Элмер отправляется спасать дракона. Иллюстрации для книги сделала мачеха писательницы Рут Крисман Ганнетт — именно они легли в основу полнометражного мультфильма, выпущенного в 2022 году ирландской студией Cartoon Saloon.

Терри Пратчетт. Изумительный Морис и его ученые грызуны

(Эксмо, 2022) 12+

Авантюрная сказка от британского фантаста, получившая «Медали Карнеги» в 2001 году как лучшее произведение для детей. Кот Морис объединяет Клан говорящих крыс и мальчика-дудочника в банду мошенников. Задача — разыгрывать в городах легенду о Гамельнском крысолове и хорошо зарабатывать на этом. Однако привычная афера не проходит в Дрянь-Блинцбурге, где герои сталкиваются с настоящим злом. Изумительный перевод, головокружительная игра со словами и сюжетами превращают юмористическое фэнтези в настоящую постмодернистскую сатиру. Мультфильм «Изумительный Морис» вышел на экраны осенью 2022 года.

Чарльз Диккенс. Большие надежды

(Эссмо, 2022)

Деревенский сирота Пип мог бы стать хорошим кузнецом, если бы не встреча с беглым каторжником и не знакомство с воспитанницей богатой аристократки-затворницы. Неожиданно свалившееся наследство, кажется, дарит надежду на новое будущее простому мальчику. Суждено ли Пипу изменить свою судьбу и превратиться в истинного джентльмена, завоевать сердце высокомерной красавицы и узнать тайного благодетеля? Тонкий юмор, романтическая готика и фантастически правдоподобные картинки викторианской Англии в знаменитом романе воспитания. В марте 2023 года BBC выпустит мини-сериал по роману.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

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