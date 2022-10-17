Что почитать

Три книги о настоящих современных героях

Автор RADIO•R
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Сегодня знаток хороших книг Ольга Велавичюте рекомендует любителям чтения три новые книги. На этот раз это книги о настоящих современных героях.

Три книги о настоящих современных героях

Три книги о настоящих современных героях

Пьер Жемм. Диплодок становится героем (Редакция Вилли Винки, 2019) 3+

Малыш Диплодок приходит в школу динозавриков и сталкивается с насмешками класса из-за своей длинной шеи. Но именно эта особенность помогает ему стать героем, спасти одноклассника и обрести уверенность в себе. Добрая история с веселыми иллюстрациями и терапевтическим эффектом. В серии несколько книг о школе динозавров, в которых настоящие проблемы и эмоции маленьких детей показаны с пониманием и юмором.

Три книги о настоящих современных героях

Энтони Макгоуэн. Барсук (илл. Екатерины Бас, Волчок, 2021) 12+

Братья Ники и Кенни попадают на травлю барсуков, которую местные подростки устраивают в соседнем лесу. Их непростая жизнь готова то ли обернуться трагедией, то ли превратиться в лаконичную притчу о том, что быть героем в современном мире значит отважно заботиться о тех, кто меньше, слабее и уязвимее. Первая история о братской дружбе из замечательной тетралогии британского обладателя медали Карнеги.

Три книги о настоящих современных героях

Ислам Ханипаев. Типа я (Альпина.Проза, 2022)

Дневник восьмилетнего Артура из Махачкалы, который придумывает себе воображаемого героя-помощника Крутого Али, чтобы справиться с потерей мамы, адаптацией в приемной семье и новой школе, а также найти отца. Книга сопровождается намеренно детскими рисунками, что придает тексту обаятельную достоверность. Трогательная повесть о том, что геройство не в силе, а в мужестве прощать и принимать помощь.

Три книги о настоящих современных героях

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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