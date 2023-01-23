Три книги в Международный день образования

В сегодняшнем выпуске рубрики «Что почитать» знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте предлагает вниманию любителей чтения три книги, которые так или иначе связаны с обучением и образованием.

Дрейпер Шерон. Привет, давай поговорим!

(пер. Ольги Москаленко, Розовый жираф, 2015) 10+

10-летняя Мелоди — умнейшая девочка в школе, у нее прекрасная память, она любит книги и музыку. Однако из-за тяжелой формой ДЦП она не может двигаться и говорить. Ей послушны всего лишь несколько пальцев, с помощью которых Мелоди набирает слова на компьютере, чтобы наконец рассказать миру о себе. Ее выбирают в команду знатоков вместе с другими детьми. Это трогательная и важная история мужественной девочки, ее смелости и ранимости в мире сверстников. Их тех, что переворачивают мир.

Диана Мохаммади, Мари Бурро. Маленькая торговка спичками из Кабула

(пер. Марии Павловской, КомпасГид, 2011) 14+

Автобиографическая повесть Дианы, 13-летней девушки из Кабула с именем британской принцессы Ди. Она продает спички и жвачки, чтобы заработать на пропитание себе и 14 братьям и сестрам. После ухода талибов в 2001 году Диана может поступить в лицей, вся семья гордится ею. Ей нравится учить Коран, стихи, математику, английский и французский. Она честно рассказывает о борьбе за выживание в Кабуле и жажде учиться. Записанная французской журналисткой история заканчивается 2008 годом. События последних лет превращают книгу в трагический, но очень важный документ нашего времени.

Дима Зицер. (Не) Зачем идти в школу? Дети, родители, учителя и нерешенные школьные вопросы (Дискурс, 2018)

Важные вопросы школьного образования, над которыми хорошо задуматься и честно ответить на них. В свободной форме интервью известный педагог Дима Зицер предлагает не готовые решения, а возможность самостоятельно размышлять, сомневаться и принимать решения. Книга полезна тем, что вызывает желание жарко спорить или соглашаться. После ее прочтения на некоторые автоматические реакции/фразы/ситуации получается взглянуть со стороны, заново оценить их важность или свериться с выбранным направлением в обучении.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».