Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

8 октября в 13:00 в Центре русской культуры в Вильнюсе откроется выставка книг для первого чтения «Учусь читать». На открытии выставки знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте расскажет о том, какие книги, игры и пособия помогут ребенку овладеть чтением с удовольствием и азартом. А в нашей сегодняшней рубрике — три книжки для тех, кто только начинает читать.

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Евгения Гречишникова. Букварь. Бобосказки! (Изд-во «Я могу», 2021) 5+

В наборе 33 книжки в коробочке, с наклейками в придачу. Знакомые сказки в новом пересказе с героями-бобами в качестве иллюстраций. Маленький формат, короткие слова и занимательный сюжет помогут ребенку сразу прочитать целую книгу, почувствовать уверенность в своих силах. И главное — получить удовольствие от самого процесса чтения.

Мо Виллемс. Не давай голубю водить автобус (Изд-во «Карьера-преcс», 2015) 5+

Мо Виллемс — трехкратный обладатель медали Кальдекотта, главной награды детских иллюстраторов США. Книги о Голубе давно стали детской классикой. Перед вами игра с читателем, в которой ребенок по очереди превращается то в настойчивого Голубя, которому во что бы то ни стало нужно уговорить водителя сесть за руль автобуса, — то в читателя, которому поручено не подпускать Голубя к автобусу. Ироничные иллюстрации и смешной текст наверняка понравятся начинающему читателю.

Брук Баркер. Грустные факты о детенышах (Издательство « Livebook/Гаятри», 2018) 8+

Американская художница Брук Баркер нарисовала очаровательные картинки и к каждой написала короткий забавный факт о том, как непросто живется детенышам животных в дикой природе. Каждая иллюстрация сопровождается иронической репликой от имени животного. Получилось смешно, познавательно и увлекательно. Крупный шрифт и небанальная, с юмором, подача информации привлекут юных читателей. А для тех, кто заинтересуется темой по-настоящему, в конце книги есть подробные пояснения к каждому факту.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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