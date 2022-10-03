Что почитать

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Автор RADIO•R
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8 октября в 13:00 в Центре русской культуры в Вильнюсе откроется выставка книг для первого чтения «Учусь читать». На открытии выставки знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте расскажет о том, какие книги, игры и пособия помогут ребенку овладеть чтением с удовольствием и азартом. А в нашей сегодняшней рубрике — три книжки для тех, кто только начинает читать.

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Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Евгения Гречишникова. Букварь. Бобосказки! (Изд-во «Я могу», 2021) 5+

В наборе 33 книжки в коробочке, с наклейками в придачу. Знакомые сказки в новом пересказе с героями-бобами в качестве иллюстраций. Маленький формат, короткие слова и занимательный сюжет помогут ребенку сразу прочитать целую книгу, почувствовать уверенность в своих силах. И главное — получить удовольствие от самого процесса чтения.

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Мо Виллемс. Не давай голубю водить автобус (Изд-во «Карьера-преcс», 2015) 5+

Мо Виллемс —  трехкратный обладатель медали Кальдекотта, главной награды детских иллюстраторов США. Книги о Голубе давно стали детской классикой. Перед вами игра с читателем, в которой ребенок по очереди превращается то в настойчивого Голубя, которому во что бы то ни стало нужно уговорить водителя сесть за руль автобуса, — то в читателя, которому поручено не подпускать Голубя к автобусу. Ироничные иллюстрации и смешной текст наверняка понравятся начинающему читателю.

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Брук Баркер. Грустные факты о детенышах (Издательство « Livebook/Гаятри», 2018) 8+

Американская художница Брук Баркер нарисовала очаровательные картинки и к каждой написала короткий забавный факт о том, как непросто живется детенышам животных в дикой природе. Каждая иллюстрация сопровождается иронической репликой от имени животного. Получилось смешно, познавательно и увлекательно. Крупный шрифт и небанальная, с юмором, подача информации привлекут юных читателей. А для тех, кто заинтересуется темой по-настоящему, в конце книги есть подробные пояснения к каждому факту.

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Три отличные книжки для тех, кто только начинает читать

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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