Три рождественские истории для больших и маленьких

В сегодняшнем выпуске рубрики «Что почитать» знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте советует, какие рождественские истории для больших и маленьких приятно почитать в преддверии праздника.

Отфрид Пройслер. Что случилось на Рождество

(илл. Кристиана Ханса, Эксмо, 2022) 3+

Классическая история Рождества от знаменитого немецкого сказочника. Маленький Ослик только-только появился на свет в теплом хлеву. Не найдя маму одним зимним утром, он отправляется вместе с ангелом на ее поиски. По пути они позовут с собой пекаря с семейством, мам с детьми, пастухов с овечками и многих других, чтобы вместе прийти к младенцу Иисусу и там встретить маму.

Шурд Кёйпер. Робин и Бог

(илл. Толман Марейе, Самокат) 5+

Короткие трогательные рассказы из жизни маленького Робина накануне Рождества: приезд бабушки с дедушкой, вечернее чтение вслух в гостиной, снегопад, школьные каникулы и, конечно, праздник в кругу семьи. Робин открывает для себя важные вопросы о том, где живет Бог, почему папа в Него не верит, а дедушка верит, и почему волшебный свет яркой звезды так согревает их всех зимней ночью.

Ксения Букша. Адвент

(Редакция Елены Шубиной, 2021)

Роман о любви и свободе открывается через окошечки адвент-календаря: как пятилетняя Стеша с 3 по 25 декабря съедает по шоколадке, так ее родители, математик Костя и музыковед Аня, открывают окошки собственной памяти. Смех, которые они решают коллекционировать, от «сыронии» школьного учителя до «ангельского хохотания», помогает им преодолеть ритм прошлых воспоминаний и прозу нелегкого настоящего, чтобы вместе встретить светлый праздник.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».