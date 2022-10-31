Три сказочные книги о чудесных магазинчиках

В самый разгар осени знаток хороших книг Ольга Велавичюте предлагает большим и маленьким любителям чтения погрузиться в мир волшебства. Сегодня в нашей рубрике — три книги о чудесных магазинчиках.

Сергей Седов. Жизнь замечательных игрушек

(илл. Елены Булай, изд-во «Волчок», 2020) 3+

Сборник коротких добрых сказок об оживших игрушках в магазине «Детский мир». Розовый волк и котёнок размером со слона, матерчатый крокодил и плюшевый бегемот, а также другие игрушки ждут своего ребенка, чтобы сделать его счастливым. Грустные, смешные или даже опасные истории всегда заканчиваются сказочной победой добра и радости. Фантастически яркие иллюстрации создала Елена Булай — победитель конкурса иллюстраций Болонской детской книжной ярмарки в 2021 году.

Рэйко Хиросима. Магазин диковинных сладостей «Счастье за монетку»

(илл. Дзядзя, изд-во «Поляндрия», 2022) 10+

Хозяйка таинственного магазина госпожа Бэнико подберет для каждого посетителя особенное лакомство: желе «Трепещущий призрак», мармелад «Русалочка», «Зверское печенье» или «Мороженое с призраками». Магазин сам выбирает, кому и в какой момент жизни показаться. Однако сладости не просто решают проблему героев, у каждого исполненного желания есть последствия. Несколько волшебно-страшных историй о том, как важно дочитывать инструкции до конца.

Рагим Джафаров. Марк и Эзра. 2.0

(изд-во «Альпина.Проза», 2022)

Лавка Марка больше похожа на антикварный магазин, только приобрести здесь можно волшебные артефакты со всех концов света. Сам Марк никогда не выходит из магазина, читая газеты полувековой давности, однако желания посетителей исполняет с мудрым остроумием и порой невыносимой едкостью. Беседы Марка с помощником и сиротой Эзрой полны психологически тонких наблюдений, философских размышлений о природе человеческих желаний и метких афоризмов.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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