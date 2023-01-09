Три современные книги о символе 2023 года — кролике

Милые пушистики Беатрис Поттер, опаздывающий Белый кролик, остроумный Братец Кролик или чувствительный кролик Роджер давно поселились в нашей культуре. Почему бы не познакомиться с новыми обитателями кроличьего семейства в современной литературе? В сегодняшнем обзоре знатока книг Ольги Велавичюте — три книги о символе 2023 года — кролике.

Юлия Симбирская. Лапин

(илл. Маша Судовых, МИФ, 2020) 3+

Двенадцать добрых историй о крошке Лапине, любознательном кролике в клетчатых штанишках с большими карманами. Больше всего Лапин любит начинать эксперименты, фантазировать, слушать музыку и попадать в самые обычные приключения. Книгу дополняют прекрасные стихи, рецепты и инструкции. Волшебные иллюстрации Маши Судовых создают неповторимое очарование кроличьего мира, полного уюта, мягкости и тепла.

Джудит Керр. Как Гитлер украл розового кролика

(илл. Джудит Керр, Белая ворона, 2017) 9+

Психологически точная проза от британского классика о начавшейся войне. Переезд в другую сторону мог бы стать удивительным приключением, если бы это был не 1933 год, если бы к власти в Германии не пришел Гитлер, если бы семья 9-летней Анны не была еврейской. Розовый плюшевый кролик случайно остается в Берлине и оказывается в числе конфискованного нацистами имущества. В поисках приюта семья сталкивается со всеми трудностями беженцев: бедность, чужой язык, тоска по дому и друзьям. Но они вместе — и это луч надежды и силы для всех.

Джаспер Ффорде. Вечный кролик

(Эксмо, 2022)

Социальная сатира на современность в форме притчевой антиутопии. Кролики внезапно очеловечились, встали на задние лапы, обрели речь, свободу воли и сознание смертности. Насколько люди готовы к тому, чтобы признать соседями некогда милых домашних питомцев, лабораторных подопытных или охотничьи трофеи? Сюжет разворачивается в маленькой деревне на севере Британии, в которой местные жители не собираются мириться с прибытием семьи Кроликов. Авторская язвительность, фантазия и чувство юмора не пощадят читателя и всю сегодняшнюю популярную культуру о кроликах.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

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