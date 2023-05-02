Три увлекательные фантастические книги для детей и взрослых

В новом обзоре, который подготовила для читателей RADIO•R знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте, – три увлекательные фантастические книги.

Лоис Лоури. Дающий

(пер. Анна Шур, Розовый жираф, 2014) 10+

Написанная в 1993 году, антиутопия стала классикой подростковой литературы. Школьники Америки и Канады проходят ее на уроках, по роману снят фильм, а сама история по-прежнему захватывает с первых страниц. 12-летний Джонас живет в, казалось бы, идеально выстроенной системе: без конфликтов, войн и болезней. А также без цвета, сильных эмоций и выбора. Комфорт и благополучие его мира держатся на плечах одного взрослого — Дающего, единственного, кто хранит память о боли и историю добра и зла. И вот Джонаса назначают стать учеником Дающего. «Дающий» — первая часть тетралогии. Чтобы добраться до истоков и последствий поступка Джонаса, читателю наверняка понадобятся и следующие три тома.

Шеннон Макгвайр. Вниз, сквозь ветки и кости

(пер. О. Полей, А. Олейник, Дом историй, 2023) 12+

Первые две повести (из семи) из цикла мрачного фэнтези о подростках, которые, не находя места в нашем мире, не в силах пробираться сквозь навязанную родителями жизнь, однажды открывают дверь, щель или нору, чтобы оказаться в том самом месте, где они способны осуществиться, стать собой и «своими». Это может быть мир абсурда или царство теней, замковые пустоши, будто только что созданные для вампиров и чудаковатых ученых, или мир рациональных фейри. Мирами восхищаешься, а за приключениями героев следишь, погружаясь в книгу с головой, как герои ныряют в свои двери. Истории о том, что каждый ценен и уникален, что тоска по настоящему дому когда-нибудь найдет свою волшебную дверь.

Ричард Пауэрс. Замешательство

(пер. Н.Осояну, АСТ, 2023)

Международный бестселлер, попавший в шорт-лист Букеровской премии 2021 года. Астробиолог Тео Бирн модулирует самые фантастические планеты, на которых могла бы существовать жизнь, и рассказывает о них сыну Робину вместо сказки на ночь. Робину девять лет, он плохо адаптируется в нашем мире, диагнозы специалистов противоречивы, и состояние мальчика ухудшается. Тео соглашается на экспериментальное лечение сына, ведь лечить его будет погибшая два года назад мама. «Цветы для Элджернона» расцветают вновь в этой бесконечно трогательной истории о хрупкости и взаимосвязанности всего живого, а технические устремления в космос трагическим образом рифмуются с неспособностью людей решать земные проблемы у себя на планете.