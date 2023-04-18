Знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте подготовила для читателей RADIO•R новый обзор книг. В сегодняшнем выпуске – три замечательные книги о торжестве весны.

Фрэнсис Бёрнетт. Таинственный сад

(илл. Татьяны Паянской, Качели, 2017) 8+

Английская классика о том, что весной расцветает не только природа, но и человеческое сердце. После гибели родителей в Индии 10-летняя избалованная сирота Мэри Леннокс попадает в дом английского дядюшки. Случайно найденный маленький ключ способен открыть не только запертый Таинственный сад, но и одинокое сердце хмурой девочки. Добрая история о волшебстве дружбы, связи всего живого вокруг и спрятанных сокровищах внутри каждого из нас. Мерцающие иллюстрации Татьяны Паянской создают соответствующую атмосферу – от тускло-серого начала к живительному оранжевому свету в финале.

Жан-Клод Мурлева. Зимняя битва

(пер. Наталья Шаховская, Самокат, 2021) 14+

17-летние Милена и Хелен, Милош и Бартоломео сбегают из страшного интерната, в котором они провели долгих 15 лет страха и унижений. Постепенно они узнают правду о своем рождении, о том, как и почему они там оказались. Герои книги найдут мужество противостоять удушающему террору Фаланги с ее жуткими человекопсами. Обретут любовь и надежду на возможность лучшего мира. Философская антиутопия о трудной победе свободы в тоталитарном государстве, о ценности настоящего искусства и силе быть вместе.

Элизабет фон Арним. Колдовской апрель

(пер. Наталия Рудницкая, Livebook, 2022)

Мода на итальянский курорт Портофино после 1922 года берет начало именно в этом романе. Четыре англичанки — простушка, красавица, праведница и дама строгих правил — неожиданно для себя и близких отправляются на месяц из унылой Англии в солнечную Италию. У каждой — свои трудности в отношениях, которые с чарующей легкостью развеет свежий морской ветер. История с юмором о том, что иногда достаточно итальянской виллы, моря и чуть-чуть беззаботности, чтобы полюбить себя и примириться с близкими.