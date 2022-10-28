Турецкая компания Baykar через два года закончит строительство своего завода в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar, производящая знаменитые дроны «Байрактары», планирует закончить строительство своего завода в Украине через два года.

Еще до 24 февраля Турция и Украина подписали соглашение, которое предполагало, в частности, строительство этого завода.

При этом сроки постройки раньше оценивались более оптимистично. В августе посол Украины в Турции говорил, что завод построят за несколько месяцев, а в 2023 году уже запустят.

Сейчас сроки запуска завода, по понятным причинам, отодвинуты.

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