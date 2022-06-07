У Белого моста – «Дни друзей» для детей из Украины и Литвы

Начиная с ближайшей субботы (11 июня) пять выходных подряд у Белого моста в Вильнюсе будет проходить бесплатное мероприятие для детей из Литвы и Украины «День друзей».

Праздник будет начинаться в 12 ч. Детей и их родителей ждут выступления не только известных литовских исполнителей, но и спортивные развлечения, парк батутов, бесплатные угощения.

Кроме этого, можно будет принять участие в различных уличных играх, мастер-классах, посмотреть кино под открытым небом.

В специальной зоне возле Белого моста специалисты Вильнюсского бюро здравоохранения познакомят желающих с правилами здорового питания, гигиеной ротовой полости, пользой движения, секретами хорошего эмоционального состояния.

Для беженцев из Украины будет работать площадка DĖK’UI, где будут раздавать одежду и игрушки. Жителей Литвы также призывают дарить велосипеды, скейтборты, роликовые коньки, самокаты.