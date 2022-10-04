Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 000 000 тонн зерновых

За время действия Стамбульского соглашения о разблокировании украинских портов Украина экспортировала почти шесть миллионов тонн зерновых — в основном это кукуруза, пшеница и ячмень — об этом говорится в очередном отчете Совместного координационного центра по исполнению соглашения.
Соглашение начало действовать с 1 августа этого года.
С началом войны украинские порты оказались заблокированы, а остановка экспорта украинской сельхозпродукции грозила усугубить мировой продовольственный кризис.
22 июля Россия и Украина по отдельности подписала с ООН и Турцией соглашение о начале экспорта из трех украинских черноморских портов. Соглашение подписано на срок в 120 дней с возможностью продления.
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