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Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 000 000 тонн зерновых

Автор RADIO•R
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За время действия Стамбульского соглашения о разблокировании украинских портов Украина экспортировала почти шесть миллионов тонн зерновых — в основном это кукуруза, пшеница и ячмень — об этом говорится в очередном отчете Совместного координационного центра по исполнению соглашения.

Соглашение начало действовать с 1 августа этого года.

Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 000 000 тонн зерновых

С началом войны украинские порты оказались заблокированы, а остановка экспорта украинской сельхозпродукции грозила усугубить мировой продовольственный кризис.

22 июля Россия и Украина по отдельности подписала с ООН и Турцией соглашение о начале экспорта из трех украинских черноморских портов. Соглашение подписано на срок в 120 дней с возможностью продления.

Украина экспортировала по Стамбульскому соглашению почти 6 000 000 тонн зерновых

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