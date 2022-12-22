Украина по версии престижного журнала Economist стала страной года

Украина названа страной года по версии престижного журнала Economist. Номинация существует с 2013 года и впервые, по словам сотрудников издания, кандидат был определен сразу и единогласно.

Обычно в конце года в шортлист попадают шесть стран. Главный критерий для победы – масштаб и качество преобразований, проведенных страной за последние 12 месяцев.

На этом фоне Украина – не совсем обычный выбор, говорят в редакции. Жизнь украинцев заметно ухудшилась за последние 10 месяцев. Однако это тот случай, когда заслуга страны – в стойкости и быстром реагировании на предлагаемые обстоятельства, считают в Economist. Отдельно в издании отмечают коммунальные службы, работающие на пределе возможностей.

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