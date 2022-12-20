Украина получит еще 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью агентству Bloomberg, что компания Илона Маска согласилась поставить Украине еще несколько тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink.

По словам Федорова, компания Маска в течение ближайших месяцев отправит Киеву более 10 тысяч устройств, позволяющих обеспечить интернет в полевых условиях. С начала войны Украина уже получила около 22 тысяч терминалов для спутниковой связи Starlink.

Военные эксперты говорят, что терминалы Starlink особенно важны не только для гражданской инфраструктуры, но и на поле боя, где спутниковая связь часто остается единственным надежным способом наладить взаимодействие между военнослужащими.

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