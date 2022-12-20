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Украина получит еще 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink

Автор RADIO•R
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью агентству Bloomberg, что компания Илона Маска согласилась поставить Украине еще несколько тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink.

Украина получит еще 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink

По словам Федорова, компания Маска в течение ближайших месяцев отправит Киеву более 10 тысяч устройств, позволяющих обеспечить интернет в полевых условиях. С начала войны Украина уже получила около 22 тысяч терминалов для спутниковой связи Starlink.

Военные эксперты говорят, что терминалы Starlink особенно важны не только для гражданской инфраструктуры, но и на поле боя, где спутниковая связь часто остается единственным надежным способом наладить взаимодействие между военнослужащими.

Украина получит еще 10 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink

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