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Украинцам, проживающим в Литве, следует продлить разрешения на временное проживание

Автор RADIO•R
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Украинцев, проживающих в Литве, призывают продлить разрешения на временное проживание. По словам представителей Департамента Миграции, прошений пока не подали 25 000 беженцев.

Украинцам, проживающим в Литве, следует продлить разрешения на временное проживание

Žygimantas Gedvila/BNS

Глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте напоминает, что срок действия разрешений истекает 4 марта, и, если украинские военные беженцы не подадут прошений о продлении разрешений, это повлечет за собой ряд серьезных правовых проблем.

Также следует знать, что беженцы, оказавшиеся в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год. А те, кто приехал в Литву в середине осени прошлого года и позднее, получают вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время не нужно менять какие-либо документы.

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