Помощь Украинцам

Украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве, выделят 80 тыс. евро

Автор RADIO•R
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Вильнюсский офис Международной организации по миграции произведет единовременные выплаты на сумму почти 80 тыс. евро украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве.

Украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве, выделят 80 тыс. евро

Украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве, выделят 80 тыс. евро

Выплаты уже произведены наиболее уязвимым категориям беженцев — матерям-одиночкам, пожилым людям, беременным женщинам.

Пособие на одного украинца составляет 147 евро, дополнительно на каждого члена семьи дается по 73,5 евро.

По данным организации, первые выплаты уже поступили украинцам, проживающим в Друскининкай и Вильнюсе.

Украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве, выделят 80 тыс. евро

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