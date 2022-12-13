Украинцы, работающие в Литве, платят ежемесячно около 5 млн евро налогов

Граждане Украины, работающие в Литве, платят стране около 5 млн евро налогов ежемесячно. С начала войны в Литве работу нашли более 21 тыс. жителей Украины, это примерно половина всех беженцев трудоспособного возраста, находящихся в Литве.

Об этом сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Военные беженцы из Украины работают в разных регионах страны, но больше всего – примерно каждый третий – в Вильнюсе.

Разброс зарплат довольно большой: от минимальной — до 2 тыс. евро в месяц, в зависимости от рода деятельности.

Соцмин также сообщает, что часть украинцев за это время смогли организовать свой бизнес, создав, тем самым, рабочие места не только для своих соотечественников, но и для жителей Литвы.

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