Помощь Украинцам

Украинцы, работающие в Литве, платят ежемесячно около 5 млн евро налогов

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Граждане Украины, работающие в Литве, платят стране около 5 млн евро налогов ежемесячно. С начала войны в Литве работу нашли более 21 тыс. жителей Украины, это примерно половина всех беженцев трудоспособного возраста, находящихся в Литве.

Украинцы, работающие в Литве, платят ежемесячно около 5 млн евро налогов

Украинцы, работающие в Литве, платят ежемесячно около 5 млн евро налогов

Об этом сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Военные беженцы из Украины работают в разных регионах страны, но больше всего – примерно каждый третий – в Вильнюсе.

Разброс зарплат довольно большой: от минимальной — до 2 тыс. евро в месяц, в зависимости от рода деятельности.

Соцмин также сообщает, что часть украинцев за это время смогли организовать свой бизнес, создав, тем самым, рабочие места не только для своих соотечественников, но и для жителей Литвы.

Украинцы, работающие в Литве, платят ежемесячно около 5 млн евро налогов

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

Литовский Красный Крест собрал для Украины больше 3800 спальных мешков

Автор RADIO•R
Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

Литва отправляет Украине партию экспресс-тестов на коронавирус

Автор RADIO•R
Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Банк Литвы выпустил коллекционную серебряную монету, посвященную Украине

Автор RADIO•R
Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

Красный Крест призывает жертвовать спальные мешки для жителей Украины

Автор RADIO•R
Сейм Литвы вручит Премию Свободы президенту Украины Владимиру Зеленскому

Сейм Литвы вручит Премию Свободы президенту Украины Владимиру Зеленскому

Автор RADIO•R
Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Места для проживания беженцев из Украины оборудуют в бывших школах

Автор RADIO•R
В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

Автор RADIO•R
В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

Автор RADIO•R
Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Дед Мороз и гномы Вильнюса попросили пожертвовать жестяные банки для окопных свечей для украинских солдат

Автор RADIO•R