Помощь Украинцам

Украинцы смогут бесплатно получать в аптеках рецептурные препараты

Автор RADIO•R
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Украинцам в аптеках будут выдавать бесплатно рецептурные препараты, выписанные врачом согласно перечню заболеваний, утвержденному Министерством здравоохранения. Эти лекарства будут оплачиваться из госбюджета.

Украинцы смогут бесплатно получать в аптеках рецептурные препараты

Украинцы смогут бесплатно получать в аптеках рецептурные препараты

Этот порядок действует для всех граждан Украины, независимо от их возраста. Однако они должны быть зарегистрированы в системе MIGRIS.

Граждане Украины, которые обращаются в аптеку за рецептурными лекарствами, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и/или свидетельство о регистрации иностранца, а также предоставить номер ESI.

Если за рецептурным препаратом пациента обращается другое лицо, то оно должно сообщить фармацевту личный код иностранца (если он имеется), имя, фамилию и номер ESI.

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