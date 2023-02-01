Украинцы смогут бесплатно получать в аптеках рецептурные препараты

Украинцам в аптеках будут выдавать бесплатно рецептурные препараты, выписанные врачом согласно перечню заболеваний, утвержденному Министерством здравоохранения. Эти лекарства будут оплачиваться из госбюджета.

Этот порядок действует для всех граждан Украины, независимо от их возраста. Однако они должны быть зарегистрированы в системе MIGRIS.

Граждане Украины, которые обращаются в аптеку за рецептурными лекарствами, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и/или свидетельство о регистрации иностранца, а также предоставить номер ESI.

Если за рецептурным препаратом пациента обращается другое лицо, то оно должно сообщить фармацевту личный код иностранца (если он имеется), имя, фамилию и номер ESI.

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