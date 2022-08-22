Украинские беженцы, проживающие в странах Балтии, смогут вернуться на родину бесплатно

Украина договорилась с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии о бесплатной перевозке военных беженцев на родину. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Бородай.

По его словам, новый маршрут заработает в ближайшее время. Он пройдет из Таллинна через Ригу и Вильнюс в польский город Жешув, а уже оттуда в украинский Львов.

Чтобы попасть на бесплатный рейс, граждане Украины должны обратиться в Министерство реинтеграции Украины.

Получить дополнительную информацию беженцы могут в украинских консульствах в Эстонии, Латвии и Литве.

По последним данным, в Эстонии проживают более 50 тыс. украинских беженцев. Литва приняла 62 тыс. человек, а Латвия — 36 тысяч.

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