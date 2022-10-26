Украинские фильмы будут показаны во многих кинотеатрах Литвы

С 28 по 30 октября в Литве пройдет фестиваль украинского кино. Украинские фильмы покажут во многих кинотеатрах страны.

Показы пройдут в Клайпеде в кинотеатре Arlekinas, в Вильнюсе в киноцентре Skalvija, в Каунасе в кинотеатре Romuva, в Шяуляй в кинотеатре Atlantis cinemas, в Паневежисе в киноцентре Garsas и в Мариямполе в кинотеатре Spindulys.

Украинский актер и продюсер Даниил Мирешкин и его команда, в которую входят украинские актеры Дарья Волга, Виталий Салий и Ксения Данилова, представят украинские кинокартины, пообщаются с публикой и поделятся своими эмоциями.

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