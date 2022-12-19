Помощь Украинцам

Украинские военные беженцы и в 2023 году смогут пользоваться транспортом бесплатно

Автор RADIO•R
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Компания Lietuvos geležinkeliai (ЛЖД), а также три крупнейших города Литвы готовятся и в 2023 году предложить бесплатные транспортные услуги для военных беженцев из Украины.

Украинские военные беженцы и в 2023 году смогут пользоваться транспортом бесплатно

Украинские военные беженцы и в 2023 году смогут пользоваться транспортом бесплатно

Все беженцы из Украины, желающие воспользоваться льготной поездкой на поезде по Литве, должны будут предоставить подтверждающие документы — паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении для детей) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции.

Что касается городского общественного транспорта, то Вильнюс уже принял решение о бесплатном проезде.

Каунасский горсовет намерен разрешить украинцам пользоваться 99-процентной транспортной льготой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карты, выданной Департаментом миграции, или действительного вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным причинам.

В транспортном отделе Клайпедского городского самоуправления также ведется подготовка к продлению в следующем году действующей льготы для украинцев.

Украинские военные беженцы и в 2023 году смогут пользоваться транспортом бесплатно

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