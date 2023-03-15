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Украинские военные учатся пользоваться радарами, закупаемыми в рамках акции Radarom

Автор RADIO•R
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Во время акции Radarom жители Литвы пожертвовали 14 млн евро. За эти деньги будет куплено не 14 радаров, как планировалось ранее, а 16. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Украинские военные учатся пользоваться радарами, закупаемыми в рамках акции Radarom

Украинские военные учатся пользоваться радарами, закупаемыми в рамках акции Radarom. Фото — Erikas Ovčarenko/BNS

Основатель организации Blue/Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, а позже их перевезут в Украину.

По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они «видят» даже пули снайпера.

Для прохождения обучения по эксплуатации радаров в Каунас прибыло 14 украинских военных.

В Литве будут обучаться и другие украинские военные, однако их точное количество и время обучения не указывается.

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