Практические советы

Устройство на работу. Что надо рассказывать о себе работодателю, а что ему знать необязательно?

Автор Анжелика Орлёнок
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Какую информацию надо предоставлять работодателю при устройстве на работу, а какую информацию он требовать от нас не вправе? Считается, что, принимая на работу нового сотрудника, работодатель не должен обращать внимание на любые факторы, которые — даже подсознательно — могут вызвать его необъективное отношение к кандидату.

Устройство на работу. Что надо рассказывать о себе работодателю, а что ему знать необязательно?

Например, внешний вид, оценка характера и образа жизни и т.д. А для того, чтобы работодателю было легче сделать свой выбор, кандидаты на должность вполне могут ему помочь. Для этого им надо предоставлять будущему начальству только ту информацию, которая связана с его профессиональными способностями.

Итак, что не надо раскрывать работодателю в своем CV

1. Всю свою трудовую биографию. Лучше всего предоставить историю работы, связанную с должностью, на которую претендуете, и тем опытом, который является вашим преимуществом. При этом ваш внешний вид не имеет никакого влияния на ваши способности и возможности. Например, многие компании в Америке вообще отказываются от кандидатур людей, которые к своему CV прикрепляют фото. Такой подход используется, чтобы избежать даже тени дискриминации. Требование предоставить фото имеет смысл только в том случае, если набор проводится на должность, где внешний вид важен — например, позиции модели или актера.

2. Конкретный возраст. О возрасте претендента работодатель может сделать вывод, исходя из образования, опыта работы. Если же он спросит о возрасте напрямую, это может помешать ему объективно оценить кандидата, несмотря на его способности и навыки. Указание возраста необходимо только в том случае, если позиция требует этого в обязательном порядке — например, на должность судьи или госслужащего.

3. Семейное положение. По Трудовому кодексу работодатель должен уважать семейные обязательства работника. Он не должен спрашивать, женат ли кандидат, есть ли у него дети и планирует ли он их заводить.

4. Работодатель не должен интересоваться национальностью сотрудника. Если работнику на его позиции будет необходимо говорить на нескольких языках, именно это и должно быть указано в описании вакансии.

5. Наконец, хобби и свободное время, вероисповедание и т.д. — это личная информация, не имеющая ничего общего с компетенцией соискателя работы.

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