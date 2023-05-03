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В Алитусе закрывается центр регистрации украинских военных беженцев

Автор RADIO•R
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Закрывается центр регистрации иностранцев в Алитусе. Это был последний из работавших в стране центров, предназначавшихся для военных беженцев из Украины.

В Алитусе закрывается центр регистрации украинских военных беженцев

В Алитусе закрывается центр регистрации украинских военных беженцев. Фото – Saulius Jakučionis/BNS

Алитусский центр прекратит свою деятельность с понедельника, 8 мая. Центр в Алитусе был первым из семи центров, открытых после начала войны в Украины.

Те граждане Украины, которые работали в Алитусском регистрационном центре, продолжат работать в Алитусском самоуправлении и будут оказывать посильную помощь своим соотечественникам.

Сейчас поток беженцев из Украины в Литву иссяк. Однако подчеркивается, что все, кто приедет в Литву из Украины, получат в Литве всю необходимую помощь. За помощью обращаться можно в любое отделение Департамента миграции.

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