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В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

Автор RADIO•R
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В библиотеках по всей Литве появятся книги на украинском языке. В рамках проекта «Книги без границ» Литва закупила 1000 книг для детей разного возраста.

В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

Фото со страницы Посольства Украины в Литве, facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Инициатива осуществляется при финансовой поддержке Вильнюсского клуба и посольства Украины в Литве, а также при координации Украинского института книги.

Теперь книги на украинском языке будут представлены в библиотеках по всей Литве, в том числе в Литовской национальной библиотеке и библиотеках Радвилишкиса, Укмерге и Варены.

Отдельные экземпляры книг получили и библиотеки четырех учебных заведений, преподающих на украинском языке.

Проект «Книги без границ» стартовал еще в начале марта и охватил уже более 20 стран по всему миру. Благодаря проекту было напечатано 160 тысяч книг.

Инициатива ставит своей целью обеспечение детей временных переселенцев из Украины литературой на родном языке.

В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

В библиотеках Литвы появятся детские книги на украинском языке

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