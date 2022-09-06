В четверг впервые пройдет фестиваль Open Vilnius для иностранцев, проживающих в столице

В четверг, 8 сентября, в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль Open Vilnius для иностранных граждан, проживающих в столице. Во время фестиваля их ждут различные дискуссии, практические советы о том, как включиться в столичную жизнь и общественную деятельность, а также активные развлечения для всей семьи.

Ожидается, что мероприятие Open Vilnius станет многолетней традицией, которая поможет иностранцам, проживающим в столице Литвы, как можно скорее почувствовать себя в Вильнюсе как дома.

По подсчетам Вильнюсского самоуправления, в столице на данный момент проживает около 60 000 иностранцев, из них более трети — это граждане Украины.

Некоторые инициативы по интеграции беженцев уже были успешно воплощены в жизнь. Например, менторская программа BeFriend Vilnius, «Будь другом Вильнюсу», помогла украинцам быстрее и проще завязать дружеские отношения с местными жителями. Успех программы привел к расширению дальнейшей деятельности.

А предстоящий фестиваль Open Vilnius позволит приезжим еще ближе познакомиться с живущими здесь людьми и поделиться своим опытом.

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