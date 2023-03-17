В День Св. Патрика — красочные мероприятия и поддержка Украины

После трехлетнего перерыва в Вильнюс возвращается праздник Дня Св. Патрика. Ирландский национальный праздник прижился и у нас. Но в 2020 — 2021 годах его пришлось отменить из-за пандемии, а в прошлом году – из-за войны в Украине.

А теперь 18 марта в честь Дня Св. Патрика речка Вильняле вновь окрасится в ярко зеленый цвет. Организаторы подчеркивают, что краска в реке совершенно безобидная, биологически саморазлагающаяся.

В районе Ужупис будет звучать ирландская живая музыка и танцы, всех приглашают надеть ирландские шляпы и приколоть трилистник клевера. На празднике можно будет отведать ирландское рагу, пироги и напитки.

На реке Вильняле пройдет парад байдарок с флагами Литвы, Ирландии и Украины.

Все мероприятия Дня Св. Патрика – бесплатные, однако всех желающих призывают все же потратить небольшую сумму денег — позвонить по номеру 1482 и пожертвовать 5 евро Украине.

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