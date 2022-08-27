Во вторник, 30 августа, в 19 часов в городе Шяуляй состоится перформанс «Молитва за Украину». В ходе перформанса планируется записать видео и разослать его по всем уголкам Украины. Чтобы люди, которые проживают в горячих точках, под обстрелами, знали, что они не забыты.

В перформансе примут участие литовские артисты, музыканты и танцевальные коллективы. А также украинские дети и женщины. Мероприятие будет состоять из нескольких частей.

Первая часть — это театрализованное действие, в котором люди увидят, как страна жила до 24 февраля, какой радостной и спокойной была жизнь украинцев. Как завыли сирены 24 февраля. Как развивалась история любви девушки и парня, которого призвали в армию.

Затем прозвучит молитва — ее произнесут известные актрисы Украины и Литвы на украинском и литовском языках. А продолжит перформанс небольшой концерт. Хореографическая студия Aušrelė исполнит танец под украинскую песню, группа Vairas и Лаура Ремейкене — украинские и литовские песни.

Идея перформанса родилась у беженки из Украины Любови Ярмошенко, которая сейчас проживает в Литве. По ее словам, если много людей соберутся вместе и чего-то очень сильно захотят, то это обязательно сбудется. Поэтому организаторы приглашают присоединиться к мероприятию «Молитва за Украину» жителей и гостей города Шяуляй. Все помыслы участников перформанса будут направлены на скорейшее окончание войны и страданий, воссоединение семей, возрождение мира на земле.

В мероприятии примут участие: Модест Вайткявичюс, Марина Могилевская, Лорета Микутиене, Елена Ластовка, Сергей Ахметов. Хореографическая студия Шяуляйского культурного центра Aušrelė, танцевальный коллектив Шяуляйской школы искусств Dance MIX, в составе которого есть дети из Украины, а также коллектив Vairas и Лаура Ремейкене.

Автор идеи: Любовь Ярмошенко.