В Каунасе открывается Триеннале современного искусства Украины

В здании Центрального почтамта Каунаса открывается Триеннале современного искусства Украины Ukrainian Cross-Section 2022. Ukraine! Unmuted «Украинский срез 2022. Украина! Не безгласая».

Гвоздем программы триеннале является выставка, демонстрирующая 17 художественных проектов, в которых представлены работы украинских художников из Днепра, Херсона, Киева, Харькова, Львова, Одессы и Донецка.

Владимир Кауфман, куратор фестиваля, сказал, что отбор участников был основан на проектах с более глубокой перспективой, особенно в связи с текущей ситуацией в Украине.

Выставка продлится до 4 декабря.

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