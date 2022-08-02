В Каунасе закрывается пункт регистрации украинских беженцев

С 8 августа закрывается пункт регистрации украинских беженцев в Каунасе. Военных беженцев будут принимать только в Алитусе — эту информацию подтвердили в МВД Литвы.

До сих пор работали два регистрационных центра — в Алитусе и Каунасе. Однако деятельность каунасского центра вскоре прекращается из-за снижения числа интересантов.

При этом представители Красного Креста в Литве считают, что осенью количество украинских беженцев в Литве может увеличиться. По их словам, это может произойти из-за того, что в некоторых городах Украины полностью разрушена инфраструктура отопления и снабжения водой.

Напомним, что в настоящий момент в Литве насчитывается более 60 тыс. беженцев из Украины.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine