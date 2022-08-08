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В Клайпеде появится филиал Международной украинской школы

Автор RADIO•R
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В Клайпеде откроют филиал Международной украинской школы. Уже подписан договор о сотрудничестве с работающей во Франции частной украинской школой, управляющей более чем полусотней аналогичных школ в Европе.

В Клайпеде появится филиал Международной украинской школы

Оговорены и согласованы возможности по поводу выделения помещений.

Накануне в Клайпедском университете собрались учредители школы и учителя из Украины, живущие в портовом городе после начала войны. На данный момент в Клайпеде находится около 100 украинских педагогов.

Международную украинскую школу учредили в 2007 году решением украинского кабмина. Школа была основана специально для украинских детей, проживающих за рубежом. Первоочередной и главной целью школы было получение образования для детей на родном языке согласно утвержденным в Украине программам, с возможностью дальнейшего получения государственного аттестата.

В Клайпеде появится филиал Международной украинской школы

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