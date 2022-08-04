В Клайпеде пройдет митинг в поддержку Украины

В понедельник, 8 августа, в Клайпеде состоится третий по счету митинг в поддержку Украины и за свободу ее народа. На площадь Данге в 18 часов приглашают жителей города, а также украинцев, белорусов и людей других национальностей.

Во время митинга украинцы познакомят пришедших со своими песнями.

Организаторы акции приглашают всех приходить на митинг с украинской и литовской символикой и атрибутикой.

Накануне митинга — в воскресенье, 7 августа, — в 12 часов дня в церкви Марии Королевы Мира в Клайпеде будет отслужена месса за Украину и украинцев.

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