Помощь Украинцам

В Клайпеде пройдет митинг в поддержку Украины

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

В понедельник, 8 августа, в Клайпеде состоится третий по счету митинг в поддержку Украины и за свободу ее народа. На площадь Данге в 18 часов приглашают жителей города, а также украинцев, белорусов и людей других национальностей.

В Клайпеде пройдет митинг в поддержку Украины

В Клайпеде пройдет митинг в поддержку Украины

Во время митинга украинцы познакомят пришедших со своими песнями.

Организаторы акции приглашают всех приходить на митинг с украинской и литовской символикой и атрибутикой.

Накануне митинга — в воскресенье, 7 августа, — в 12 часов дня в церкви Марии Королевы Мира в Клайпеде будет отслужена месса за Украину и украинцев.

В Клайпеде пройдет митинг в поддержку Украины

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Автор RADIO•R
В Каунасе закрывается пункт регистрации украинских беженцев

В Каунасе закрывается пункт регистрации украинских беженцев

Автор RADIO•R
Военные беженцы смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом

Военные беженцы смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом

Автор RADIO•R
Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: Патриарх Московский Кирилл &#8212; persona non grata в Литве

Война в Украине: Патриарх Московский Кирилл — persona non grata в Литве

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: безопасному вывозу зерна &#8212; быть!

Война в Украине: безопасному вывозу зерна — быть!

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: еще один Bayraktar, теперь от Польши

Война в Украине: еще один Bayraktar, теперь от Польши

Автор Эвелина Никанорова
Банк развития Совета Европы выделил Литве 420 000 евро для приёма украинских детей с ограниченными возможностями

Банк развития Совета Европы выделил Литве 420 000 евро для приёма украинских детей с ограниченными возможностями

Автор RADIO•R
Война в Украине: санкции против России и помощь Литвы Украине

Война в Украине: санкции против России и помощь Литвы Украине

Автор RADIO•R