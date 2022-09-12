В Клайпеде скоро начнет работать украинская школа

В Клайпеде открывается украинская школа. По словам руководителя Международной украинской школы Олены Внуковской, пока занятия в новом помещении еще не начались – ожидается доставка школьной мебели и другого оборудования.

Олена Внуковская считает, что совсем скоро получится закончить все бытовые подготовительные работы, и во второй половине сентября уже можно будет официально приступить к учебе.

В первый месяц, пока расписание не будет составлено окончательно, планируется учеба в две смены. До 13:00 будут проходить занятия для учащихся с первого по шестой класс, а затем – для учащихся старших классов.

Всего в школе на данный момент сформировано 26 классов. Для них предусмотрено 20 свободных помещений, а насчет остальных школа еще ведет переговоры.

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