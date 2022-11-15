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TOP-10 самых красивых деревянных дверей столицы

Автор Анжелика Орлёнок
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Завершился конкурс Vilniaus medinukų TOP 2022. Medinės durys, объявленный Музеем деревянной городской архитектуры. В рамках конкурса все желающие могли выбрать из 50 деревянных дверей Вильнюса самые красивые.

TOP-10 самых красивых деревянных дверей столицы

TOP-10 самых красивых деревянных дверей столицы. Nuotr. – Martyna Bakaitė-Burokienė

Таким образом определился TOP- 10 дверей-победительниц. Их можно увидеть в галерее на странице музея, где публикуются итоги конкурса.

Теперь десять самых красивых дверей столицы украсят символическими знаками — коронами.

А фотографии дверей и их фасадов будут представлены на выставке, которая станет путешествовать по различным пространствам города. 

Презентация выставки состоится в Музее деревянной городской архитектуры (ул. Polocko, 52) 26 ноября, в 15 часов.

Автор фотографий – Мартина Бакайте-Бурокене.

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