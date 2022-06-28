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В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

Автор RADIO•R
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В летних лагерях для детей из Литвы и Украины этим летом будут отдыхать в общей сложности около четырех тысяч детей. Из них почти половина — это украинские дети.

В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

Такую информацию сообщает Министерство просвещения Литвы.

В конце этого месяца в 33 летних лагерях начнутся первые летние смены. По словам представителей Минобразования, в летних лагерях дети познакомятся с литовской и украинской культурой и историей. Кроме того, конечно же, они примут участие во многих культурных, спортивных и прочих мероприятиях.

При отборе заявок на госфинансирование приоритет отдавался лагерям с продолжительностью программы более 7 календарных дней, где все образовательные мероприятия проходят за пределами общеобразовательной школы. В приоретете были также лагеря, где трудоустроены люди, владеющие украинским языком, в том числе украинские учителя из числа беженцев.

Список летних лагерей, получивших финансирование, опубликован на сайтах Министерства образования, науки и спорта и Центра неформального образования.

В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

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