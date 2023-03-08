В Литве будет обучаться почти 50 украинских инструкторов по разминированию

48 украинских инструкторов по разминированию пройдут обучение в Литве. Украинских инструкторов будут готовить к тому, чтобы затем они, в свою очередь, смогли обучать саперному делу соотечественников.

Предполагается, что каждый украинец, прошедший инструктаж по разминированию, сможет затем обучить сотню.

Обучение будет проходить в Литве. Обучать будут эксперты из Швеции, Норвегии и Исландии.

Это будет 30-дневный курс, состоящий из нескольких этапов.

Сообщается, что еще до войны Украина была одной из стран, наиболее засоренных неразорвавшимися боеприпасами времен обеих мировых войн. Сейчас же их количество увеличилось почти на миллион.

Соответственно, увеличились и площади заминированных земель.

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