Помощь Украинцам

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков для Украины

Автор RADIO•R
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В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков. Это одна из инициатив, которую запустили в нашей стране в надежде помочь украинцам пережить зиму.

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков для Украины

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков для Украины

Жители Вильнюса, которые хотят своими руками помочь делать печи-буржуйки, уже несколько недель каждый вторник собираются на 6-7 часов в мастерской Atviros Metalo Dirbtuvės, где им бесплатно предоставили помещение и оборудование.

Там делают специальные заготовки для будущих печей, а потом отправляют в Шяуляй, где уже полностью завершают процесс. Затем печи отсылают в Украину.

За несколько часов работы 12-15 добровольцам удается сделать около 50 частично готовых печей.

Для того чтобы помочь в производстве, необязательно иметь какой-то опыт работы с металлом — примерно у половины добровольцев его нет, рассказывают мастера. Однако это не мешает процессу.

Кстати, присоединиться к акции можно не только помогая в мастерской, но и пожертвовав диски — их можно привозить в один из автосервисов Melga.

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