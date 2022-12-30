Помощь Украинцам

В Литве начали производить мобильные кровати для украинских солдат

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В Литве стали производить мобильные складные кровати из фанеры, для сборки которых не требуется ни единого шурупа. Эти кровати разработаны с учетом нужд украинской армии.

В Литве начали производить мобильные кровати для украинских солдат

По словам авторов идеи, спрос на такие кровати огромен – украинские власти уже заказали производство десятков тысяч единиц такой мебели.

Собрать походно-полевую кровать можно менее чем за две минуты, при этом не потребуются ни инструкция, ни инструменты.

Одна кровать производится за два часа, ее изготовление обходится в 150 евро.

Инициаторы идеи рады, что уже смогли доставить в Украину около 80 единиц такой гуманитарной мебели. Весь заказ на производство 30 тыс. кроватей предполагается выполнить за два месяца, для этих целей создан фонд поддержки.

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