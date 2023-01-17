В Литве начинается кампания «Велосипед для Украины»

На этой неделе в Литве стартует акция «Велосипед для Украины». Министерство транспорта и коммуникаций вместе с украинской неправительственной организацией Forza призывают бизнес и жителей жертвовать велосипеды для жителей Украины.

Необходимость в этом возникла по той причине, что большая часть дорожной инфраструктуры в Украине уничтожена и испорчена, а велосипед остается одним из самых эффективных средств передвижения, которое, к тому же, не требует никаких энергетических ресурсов.

Акция будет проходить до 11 марта.

Доставку велосипедов в Украину организуют в конце марта. Этим займутся министерство и украинские неправительственные организации.

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