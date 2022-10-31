В Литве находятся свыше 2 тысяч украинских педагогов, около 500 из них уже трудоустроено

По данным Службы занятости, по состоянию на конец октября, в Литве трудоустроено 494 работника сферы образования из Украины. 57 из них – учителя начальных классов, 46 – начальных и средних классов, двое – учителя профессиональных училищ.

Для украинских учителей создана упрощенная процедура трудоустройства – от них не требуют знания литовского языка. Они могут начать работать, освоить язык в течение двух лет и после этого сдать экзамен на категорию. Педагоги, если они хотят преподавать в школах, должны подтвердить свою квалификацию – в упрощенном порядке. От них не требуют обращаться в Центр оценки качества образования с пакетом документов, достаточно просто направить бумаги в Минобразования.

В Департаменте миграции утверждают, что сегодня в Литве находятся свыше 2 тысяч учителей из Украины. Большинство – это учителя начальных классов, педагоги дошкольного образования, преподаватели английского языка, физкультуры, математики и истории.

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