В Литве состоится показ фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу»

В Литве покажут фильм Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу». Фильм касается периода истории страны от Майдана в 2014 году до начала вторжения в 2022 году.

Через личные истории мирных жителей, детей, солдат, врачей, пожилых людей страны, журналистов, религиозных лидеров и международных волонтеров в фильме покажут дневники миллионов людей, чьи жизни были перевернуты с ног на голову в результате этой войны.

Показы фильма «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу» состоятся:

Вильнюс : 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas

: 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas Шальчининкай : 25 февраля в культурном центре в 16:00

: 25 февраля в культурном центре в 16:00 Пабраде : 26 февраля в культурном центре в 16:00

: 26 февраля в культурном центре в 16:00 Клайпеда : 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas

: 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas Каунас: 28 февраля в 11:15, Университет им. Витаутаса Великого, ул. V. Putvinskio 23, в актовом зале 106

Все сеансы бесплатные.