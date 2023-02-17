Помощь Украинцам

В Литве состоится показ фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу»

Автор RADIO•R
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В Литве покажут фильм Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу». Фильм касается периода истории страны от Майдана в 2014 году до начала вторжения в 2022 году.

В Литве состоится показ фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE &#8212; Борьба Украины за свободу»

Через личные истории мирных жителей, детей, солдат, врачей, пожилых людей страны, журналистов, религиозных лидеров и международных волонтеров в фильме покажут дневники миллионов людей, чьи жизни были перевернуты с ног на голову в результате этой войны.

Показы фильма «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу» состоятся:

  • Вильнюс: 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas
  • Шальчининкай: 25 февраля в культурном центре в 16:00
  • Пабраде: 26 февраля в культурном центре в 16:00
  • Клайпеда: 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas
  • Каунас: 28 февраля в 11:15, Университет им. Витаутаса Великого, ул. V. Putvinskio 23, в актовом зале 106

Все сеансы бесплатные.

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