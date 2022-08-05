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В Литву из Молдовы переселятся несколько десятков украинских беженцев

Автор RADIO•R
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В Литву из Молдовы будут переселены несколько десятков украинских беженцев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

В Литву из Молдовы переселятся несколько десятков украинских беженцев

В Литву из Молдовы переселятся несколько десятков украинских беженцев

Сразу после начала войны в Украине в Молдавию хлынуло более полумиллиона военных беженцев. Тогда Литва и предложила взять на себя часть бремени Молдавии и разместить у себя до 2 тыс. граждан Украины. На данный момент в Литву из Молдовы уже переехало чуть более 200 украинских граждан.

В настоящее время в Литве зарегистрировано более 61 тысячи украинских военных беженцев.

Напоминаем, что на днях состоялся визит в Молдову главы МВД Литвы Агне Билотайте, в рамках которого она встречалась с министром внутренних дел этой страны Анной Ревенко. Они посетили Молдавский выставочный центр Moldexpo в Кишиневе, где создан центр регистрации украинских военных беженцев.

В Литву из Молдовы переселятся несколько десятков украинских беженцев

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