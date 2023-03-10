В Музее прикладного искусства во Дворце Радзивиллов будут экспонироваться ценности из украинских музеев

В Вильнюс были перевезены Культурные ценности сакрального и иного искусства из украинских музеев. Они будут экспонироваться в Музее прикладного искусства во Дворце Радзивиллов.

Выставка называется «Украина: духовные сокровища непобежденной нации».

Она продлится до 11 мая.

С самого начала войны литовские музеи активно ищут способы помочь своим украинским коллегам. Одним из таких способов было безопасное перемещение наиболее ценных произведений искусства из украинских музеев в Литву.

Именно таким образом прошлой зимой попали в музейные хранилища экспонаты исключительной ценности из музеев Киева, Одессы и Львова.

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