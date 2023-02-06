В преддверии Дня всех влюбленных — три отличные книги о любви

Сегодняшний выпуск рубрики «Что почитать» выходит в преддверии Дня всех влюбленных. Поэтому знаток и популяризатор хорошей литературы Ольга Велавичюте предлагает маленьким и взрослым любителям книг погрузиться в чтение замечательных произведений о любви.

Софи Дьеэд. Я (не) люблю Джозефину

(КомпасГид, пер. Ирина Филиппова, 2022) 10+

Французская романтическая комедия для школьников о первой влюбленности. Шестиклассник Уго ведет дневник, где признается, что ненавидит всех девчонок. В ответ одноклассницы объявляют ему бойкот. Но все меняется, когда в класс приходит новенькая. Уго «влюбляется по-китайски» — то есть, чувство любви поднимает его над землей и дарит совершенно новый опыт общения и самопознания.

Тамара Михеева. Островитяне // Шесть миллионов моих шагов

(Пять четвертей, илл. Анастасия Нагирная, 2022) 13+

Нежная, пропитанная летним зноем и дождем, повесть о первой любви двух 14-летних подростков. Благодаря чередованию голосов в тексте мы слышим искренний голос каждого из них. Руслан и Лиза каждое лето проводили каникулы в одной деревне, но встретились только сейчас. Случайное знакомство на речке вырастает в опасное приключение на оторванном от земли острове. При этом каждый из них — таинственный остров для другого, и хрупкие отношения только-только зарождаются в океане их семей, ценностей, привычек и мечтаний.

Владимир Набоков. Письма к Вере

(Азбука, 2019)

Владимир и Вера Набоковы прожили вместе более пятидесяти лет. Они редко расставались, поэтому в сборнике в основном письма начального периода их совместной жизни, 1920–1930-е годы. Вера Набокова лично сохранила эти письма, а часть начитала сама. Благодаря подробным комментариям можно погрузиться в жизнь и заботы классика. А можно просто читать и улыбаться. За поразительной наблюдательностью и остроумием писателя мы слышим голос любящего и заботливого мужа. Чтение этих писем вдохновляет на страсть и нежность к нашим любимым.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, книжный куратор, организатор книжных клубов и основательница проекта «Аренда детских книг в Литве».

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».