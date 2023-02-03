В прошлом году выдано рекордное количество видов на жительство в Литве

В прошлом — 2022-м — году в Литве было выдано рекордное количество временных видов на жительство, наибольшее количество из которых получили украинские военные беженцы.

Об этом сообщает Департамент миграции.

В общей сложности за весь прошлый год было выдано 133 628 разрешений на временное проживание в Литве. Для сравнения: годом ранее — в 2021-м — было выдано более чем в 2 раза меньше, около 52 тысяч.

По данным Департамента миграции, в 2022 году основной причиной выдачи разрешений для граждан Украины был механизм временной защиты, применяемый Европейским Союзом к военным беженцам.

На втором месте в этой статистической категории находятся граждане Беларуси, на третьем — России.

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